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Справочный курс гривни вырос на 12,31 коп. до 27,7369 грн
12:32 19.12.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 12,31 коп. до 27,7369 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 2,63 коп. до 27,8600 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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