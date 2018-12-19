17 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $40,4 млн до $205,1 млн

В понедельник, 17 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 40,4 млн долларов по сравнению с 14 декабря до 205,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 68,4 млн долларов по сравнению с 14 декабря до 253,3 млн долларов.

По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в пятницу составил 245,5 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 321,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после повышения в пятницу на 7 коп. в понедельник сохранился на уровне 27,89 UAH/USD.