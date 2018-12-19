Золото 19 декабря торгуется в районе июльских максимумов на снижении курса доллара

Золото дорожает в среду утром, торгуясь в районе максимальной отметки с июля на фоне снижения курса доллара перед решением ФРС США по ставке, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.45 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,4 доллара, или на 0,11% - до 1254,95 доллара за унцию, что является максимальной отметкой с июля текущего года. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,41% - до 14,76 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,23%, до 96,88 пункта.

Доллар дешевеет на неопределенности с дальнейшей кредитно-денежной политикой ФРС США. По прогнозам аналитиков, на последнем в этом году заседании 18-19 декабря регулятор в четвертый раз за год повысит базовую ставку - до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако основное внимание приковано к прогнозам ФРС на следующий год. Аналитики расходятся во мнениях и ожидают от одного до трех повышений ставки, хотя ранее регулятор четко прогнозировал три повышения в 2019 году.

"Рынок в основном находится в режиме ожидания, поскольку все следят за встречей ФРС США. Цены находятся в узком диапазоне", - сказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).