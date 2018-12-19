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Минфин повысил ставки по «коротким» ОВГЗ в гривне до 20,5% и привлек 11,36 млрд грн и $309 млн
Минфин на первичных аукционах во вторник сильно расширил предложение коротких облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), повысил ставку по таким гривневым бумагам с 19% до 20,5% годовых и благодаря этому привлек рекордную сумму 11,36 млрд грн и $309,07 млн.
Как говорится в сообщении ведомства на его сайте, были проведены четыре аукциона по продаже ОВГЗ в гривне со сроком погашения от 77 до 105 дней, на которых удалось привлечь 11,31 млрд грн, тогда как на трех других по продаже бумаг с погашением через 6-12 месяцев ставка осталась на уровне 18,5%, а суммарный объем продаж составил 52,64 млн грн.
Согласно результатам, полностью рыночным можно считать лишь один аукцион по коротким бумагам в гривне, на который была подана 21 заявка по ставкам от 18,8% до 20,5% годовых, а средневзвешенная ставка составила 20,43%, тогда как на остальных аукционах было лишь по одной заявке по ставке 20,5% годовых.
Что касается долларовых бумаг, то наибольший спрос был на 28-дневные облигации по ставкам от 5,4% до 6,34%. Продавец удовлетворил все 13 заявок и привлек $251,92 млн.
Такое же количество заявок было подано и на покупку 10-месячных облигаций, однако по ним Минфин получил лишь $6,67 млн, тогда как продажа 14-месячных долларовых ОВГЗ принесла ему $50,49 млн при 4 поданных заявках. Ставки размещения остались на прежнем уровне - соответственно 7,25% и 7,5% годовых.
Как сообщалось, во вторник вечером Всемирный банк решил выделить Украине гарантию на $750 млн, которая, по его оценкам, может позволить Минфину привлечь в госбюджет до $1 млрд внешних заимствований.
Ранее в тот день Кабмин уже одобрил условия привлечение кредита в евро по ставке до 4,9% годовых на сумму, эквивалентную $400 млн, у Deutsche Bank AG и TMF Global Service (UK) Limited под гарантию Всемирного банка на $375 млн. Согласно пояснительной записке к решению, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", средства будут предоставлены двумя траншами. Первый - гасится единым платежом через четыре года, второй - в рамках амортизационного механизма: через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода. Окончательное погашение второго транша предстоит через 10 лет после привлечения.
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