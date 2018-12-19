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Coinmetrics: сеть биткоина продемонстрировала рекордно низкую активность за последние полгода
08:01 19.12.2018 |
Аналитики Coinmetrics оценили активность в основной сети биткоина за последние полгода. Так, с июня по ноябрь 2018 года передвигались лишь 25% всех биткоинов. В последний и единственный раз такие показатели были зафиксированы в период с мая по октябрь 2015 года, когда активными были лишь 24% биткоинов.
В Coinmetrics пояснили, что исторически в течение 12 месяцев активны от 40% до 70% биткоинов, а для полугода этот показатель колеблется между 25% и 60%.
Отметим, что в период с июня 2017 по июнь 2018 года активность в сети биткоина достигла максимума в абсолютном выражении - 10 млн BTC. Однако в относительном выражении 2012 год остается рекордсменом - тогда активными были 67% биткоинов.
Напомним, в еще одном исследовании CoinMetrics говорится, что показатели первой криптовалюты не подвержены сезонности.
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