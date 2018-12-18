НБУ в декабре 2019 г. начнет размещать дисконтные депозитные сертификаты

Национальный банк Украины (НБУ) 1 декабря 2019 года введет в обращение новый инструмент регулирования ликвидности банковской системы - дисконтный депозитный сертификат.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, такие сертификаты будут размещаться на тендерах по цене ниже номинальной. Соответственно, доход по сертификатам будет определяться как разница между суммой вклада и номинальной стоимостью депозитного сертификата. Срок обращения дисконтных сертификатов не уточняется, но указанно, что он составит более одного дня.

"Введение нового инструмента позволит Нацбанку осуществлять доразмещение депозитных сертификатов. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению ликвидности вторичного рынка за счет появления в обращении однотипных инструментов", - указанно в сообщении.

Национальный банк рассматривает дисконтный депозитный сертификат как дополнительный инструмент регулирования банковской ликвидности и продолжит проводить тендеры также по размещению процентных депозитных сертификатов. Последние могут размещаться как овернайт, так и на срок до 14/100 дней.

Учитывая необходимость проведения определенных технических работ для внедрения нового инструмента, дебютное размещение дисконтного сертификата может состояться только в декабре 2019 года.

Параллельно НБУ ограничит участие в операциях по размещению депозитных сертификатов тех банков, которые в ходе предыдущих размещений не перечислили средства в соответствии с поданными ими заявками и в течение семи календарных дней после получения письма от НБУ не оплатили соответствующий штраф.

"Согласно новой процедуре доступ к операциям по размещению депозитных сертификатов будет возобновляться после уплаты наложенного штрафа. Эта норма вступит в силу с 1 декабря 2019 года", - указанно в сообщении.

Соответствующие решения утверждены постановлением "Об утверждении изменений к положению о применении Нацбанком Украины стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы" №137 от 13 декабря 2018 года.

