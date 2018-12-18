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Курсы валют по карточным операциям на 18.12.18
11:18 18.12.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 18 декабря 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.7500
|28.0899
|31.2500
|31.9489
|4.0000
|4.2500
|ОТП Банк
|27.8000
|28.0000
|31.5200
|31.7700
|Укрсоцбанк
|27.7500
|28.0000
|31.3000
|31.8500
|Ощадбанк
|27.7000
|28.1000
|31.0500
|31.9500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.7000
|28.0000
|31.2500
|31.7500
|Укрэксимбанк
|27.7000
|28.0500
|31.0800
|32.1000
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7008
|28.1000
|31.4465
|31.8000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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