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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 17.12.18
11:15 18.12.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|13.12
|17.9128
|17.2656
|17.8000
|14.12
|17.4158
|-
|-
|-
|-
|17.0999
|-
|-
|-
|-
|17.12
|17.3889
|-
|-
|-
|-
|16.6873
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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