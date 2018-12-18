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14 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $32,7 млн до $245 млн
11:01 18.12.2018 |
В пятницу, 14 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 32,7 млн долларов по сравнению с 13 декабря до 245 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 22,5 млн долларов по сравнению с 13 декабря до 320,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 7 коп. до 27,89 UAH/USD.
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