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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Лучшие украинские сервисы онлайн-платежей

 Нина Омельчук / PaySpace Magazine

Эти компании годами развивали новые платежные привычки украинцев. Они сделали огромный вклад в развитие безналичной экономики Украины и в целом упростили нашу жизнь. Они конкуренты, но цель у этих компаний одна - перевести все финансовые операции в онлайн, сделать их удобными, прозрачными и быстрыми.

PaySpace Magazine знакомит читателей с основными игроками рынка онлайн-платежей Украины.

1. Portmone

Компания предоставляет услуги 3 млн пользователей. За первое полугодие 2018 года через сервис было проведено более 20 млн транзакций. Самые популярные операции - оплата коммунальных услуг, пополнение мобильного и перевод денег с карты на карту. Кроме этого, компания позволяет оплачивать счет по банковским реквизитам, занимается электронной доставкой клиентам счетов от провайдеров услуг. С бизнесом Portmone работает по трем направлениям: сотрудничает с компаниями, банками и интернет-магазинами (прием платежей на сайте).

Компания была основана в 2002 году. Поэтому можно смело сказать, что Portmone одной из первых приучила украинцев оплачивать счета в интернете. Ведь в начале 2000-х идея онлайн-оплаты счетов была революционной как в Украине, так и во многих других странах. ПриватБанк запускал в то время Приват24, а известнейшая платежная система PayPal только набирала обороты и использовалась в основном для платежей на eBay.

К слову, в прошлогодней PaySpace Magazine Awards 2017 компания Portmone заняла первое место в категории «Лучший сервис онлайн-платежей».

2. Plategka

Компания была основана в 2010 году. Ее девиз - удобство, понятность и безопасность, что уже оценили более 20 тыс зарегистрированных на сайте пользователей, более 300 компаний-партнеров и сотни тысяч клиентов. Пользователям доступны более 300 сервисов: оплата коммунальных услуг, переводы с карты на карту, оплата мобильной связи и детских садиков, покупка билетов на транспорт и бронь гостиниц и т.д. Зарегистрированные пользователи получают возможность повторно не вводить реквизиты карт, а также могут сохранять все квитанции и информацию об операциях. Plategka также сотрудничает с предприятиями путем организации приема платежей онлайн.

3. iPay.ua

Более 400 тыс клиентов ежемесячно оплачивают услуги на сайте iPay.ua. Всего за годы работы (компания была основана в 2008 году) было проведено более 25 млн транзакций. За эти десять лет сервис стал одним из лидеров рынка онлайн-платежей. Компания iPay.ua своей целью называет популяризацию оплаты через интернет среди населения Украины, а также обеспечение максимальной безопасности онлайн-расчетов.

К слову о безопасности платежей. iPay.ua представил собственную разработку в области защиты карточных данных Pectoral, предусматривающую подтверждение личности держателя карты во время интернет-платежа с помощью электронной цифровой подписи.

В 2017 году компания получила «серебро» в конкурсе PaySpace Magazine Awards в номинации «Лучший сервис онлайн-платежей».

4. PayPong

Онлайн-платформа мгновенных финансовых услуг, основанная в 2014 году. Особенностью сервиса является то, что кроме стандартных платежных услуг (перевод денег с карты на карту и на реквизиты, оплата коммунальных, мобильной связи и т.д.), доступен онлайн-кредит за 15 минут непосредственно на банковскую карту. Срок займа - до 30 дней, заемщику необходимо иметь только паспорт и ИНН, банковскую карту, мобильный телефон и быть старше 21 года.

5. Electrum

Оператор электронных финансовых и платежных инструментов. Год основания - 2016. Компания считается крупнейшим агрегатором платежных услуг и решений в Украине - на сайте доступны более 2600 сервисов. Electrum не только предлагает стандартный спектр онлайн-платежей (оплата сервисов, перевод денежных средств), но и осуществление платежей с использованием электронных денег. На сайте компании можно также найти курсы валют.

6. Tachcard

Проект украинской компании CityWorldGroup был представлен на рынке в прошлом году, но уже предложил как обычным пользователям, так и бизнес-игрокам очень интересные решения. В мобильном приложении и на сайте пользователям доступны денежные переводы с карты на карту, оплата самых популярных услуг (пополнение мобильного, оплата коммунальных, страховки, погашение кредита и т.д. ). Примечательно, что Tachcard позволяет перевести деньги даже человеку, который не является пользователем услуг компании.

Приложение также позволяет сгенерировать QR-код под любую сумму. Пользователь Tachcard может совершить оплату, считав код своим приложением. Таким образом, приложение может служить не только средством для перевода денег между частными лицами, но и отличным инструментом для продавцов, в том числе - для онлайн-продавцов.

7. Uplata

Компания, основанная в 2016 году, предоставляет возможность оплаты более 1500 услуг по всей Украине. Особенностью компании является то, что это не только сервис онлайн-платежей, но еще и платежная карта. По словам представителей компании, Uplata планирует построить сервис, который сможет заменить в повседневной жизни классический банк.

Платежная карта Uplata была представлена совместно с ОТП Банком в этом году. Она подходит и для денежных переводов, и для расчетов через терминал. Также ее можно зарегистрировать в кошельке Google Pay и расплачиваться в одно касание с помощью смартфона.

8. UAPAY

UAPAY (на рынке с 2006 года) позволяет потребителям оплачивать огромный спектр услуг (более 1600) по всей Украине (коммунальные платежи, интернет, телевидение, мобильная и телефонная связь, ЖД-билеты и многое другое), а также отправлять денежные переводы по номеру карты, номеру телефона и на e-mail. Кроме того, UAPAY предоставляет услуги эквайринга интернет-торговцам.

Полезной новинкой, которую компания представила на рынке, стал сервис UAPAY Escrow Box, позволяющий совершать безопасные сделки в интернете. Этот сервис - гарантия того, что покупатель получит товар, который он заказал, а продавец - деньги по завершению сделки.

9. LeoBot

LeoBot, запущенный в 2017 году - детище компаний LeoGaming и Mastercard. Это платежный бот в социальной сети Facebook, созданный на платформе безопасных платежей Masterpass. Поэтому все операции происходят после авторизации пользователя в кошельке или после создания нового. С помощью чат-бота можно быстро перевести деньги с карты на карту, пополнить мобильный счет или аккаунт онлайн-игр, а также оплатить интернет.

10. EasyPay

Один из лидеров среди украинских сервисов онлайн-платежей, начал работу в 2007 году. На сайте компании доступна оплата более 2500 услуг (коммунальные платежи, интернет, мобильная связь, ТВ), а также переводы с карты на карту, по реквизитам и между электронными кошельками. Отметим, что в прошлом году EasyPay и Forward Bank презентовали совместную платежную карту - кредитку, которая позволяет совершать онлайн-расчеты без комиссии. Кредитный лимит на этой карте - до 100 тыс грн, а также пользователям доступна возможность получать кэшбэк на все торговые операции.

В категории сервисов онлайн-переводов также присутствуют два банка. Monobank (запущен в 2017 году) - это первый в Украине мобильный банк, который стремительно завоевывает популярность. Всего за год существования количество скачиваний приложения Monobank превысило 500 000. Чем заслужил такую популярность мобильный банк? Во-первых, это просто: скачать и установить приложение Monobank, затем подать заявку на получение кредитной карты (нужно только сфотографировать паспорт и ИНН) и получить карту от курьера или забрать ее в ближайшей точке выдачи. Во-вторых, это выгодно: переводы с карты на карту, оплата коммунальных или бюджетных платежей без комиссии (за счет собственных средств), а также выгодные кэшбэки за реальные покупки.

Еще одним традиционным номинантом в категории «Лучший сервис онлайн-платежей» является ПриватБанк. Это крупнейший банк страны, который с конца 2016 года является государственным. Его интернет-банк Приват24 получил огромную популярность в Украине и признание экспертов в мире. На сайте, а также в мобильном приложении Приват24 можно пополнять мобильный счет, переводить деньги на карту (счет) в ПриватБанке или других банках, оплачивать коммунальные и любые другие услуги. Также ПриватБанк предлагает своим клиентам оплачивать коммунальные услуги, проезд в транспорте и покупки в торгово-сервисных предприятиях с помощью QR-кода. А в конце лета этого года стало официально известно, что в процессе тестирования находится новая версия Приват24 для держателей карт любого банка мира.

Украинские сервисы онлайн-платежей: сравниваем комиссии

На сайтах участников нашего обзора доступна оплата тысяч различных сервисов. Комиссии по всем мы сравнить не можем. Поэтому рассмотрим, какую комиссию взимают эти сервисы онлайн-платежей за такую популярную услугу, как пополнение мобильного (номер оператора Lifecell, сумма 100 грн).

Сервис Комиссия
Portmone 2 грн
Plategka 1,41 грн (для карт Райффайзен Банка Аваль); 2,23 грн (для карт Ощадбанка); 2,65 грн (остальные банки)
iPay.ua 3,60 грн
PayPong 3 грн
Electrum 2,55 грн
Tachcard 3 грн
Uplata 3 грн (карта любого банка); 0,50 грн (Uplata)
UAPAY 3 грн
LeoBot Без комиссии
EasyPay 2 грн
Monobank Без комиссии (до 50 платежей в месяц)
ПриватБанк 3 грн (если кредитные средства +1%)

 

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