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Стоимость золота стабильна 18 декабря перед двухдневным заседанием ФРС США
08:02 18.12.2018 |
Стоимость золота незначительно изменяется во вторник перед последним в текущем году заседанием ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.14 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4 доллара, или на 0,03%, до 1252,2 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,05% - до 14,752 доллара за унцию.
Мировые инвесторы ожидают двухдневной встречи ФРС США, которая начинается во вторник. От нее рынки ждут новых прогнозов регулятора по экономике страны, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше. Если заявление ФРС окажется более мягким, чем ожидают рынки, курс доллара снизится и подтолкнет вверх стоимость золота.
"Инвесторы надеются, что цена золота пойдет вверх после заседания ФРС", - сказал агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan).
Кроме того, спрос на золото в качестве более надежного актива поддерживает волатильность на мировых фондовых рынках. Американские рынки упали в понедельник на 2% в среднем, вслед за ними во вторник снижаются и азиатские биржи.
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