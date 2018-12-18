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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Доллар дешевеет 18 декабря в ожидании итогов встречи ФРС США
07:35 18.12.2018 |
Курс доллара к основным мировым валютам во вторник утром снижается, инвесторы настроены осторожно в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.49 EET курс евро к доллару рос до 1,1351 доллара за евро с 1,1347 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене снижался до 112,53 иены со 112,83 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 97,06 пункта.
Очередная встреча Федрезерва США состоится 18-19 декабря, по ее итогам аналитики ожидают, что регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку - до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Традиционно повышение ставки поддерживает курс доллара.
Основное внимание аналитики будут обращать на прогнозы ФРС по дальнейшей монетарной политике, а именно, будут ли замедлены темпы повышения ставок.
"Мы ожидаем "голубиное" повышение ставки Федрезервом. Данные статистики были не достаточно слабыми, чтобы центробанк не повысил ставку в декабре", - считает старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чьи слова приводит агентство Рейтер.
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