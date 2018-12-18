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Индекс ПФТС 17 декабря устремился вверх
19:55 17.12.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник вырос на 1,21% - до 566,02 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 416,9 млн грн, в том числе акциями - 0,6 млн грн.
Положительную динамику индекса обеспечили акции "Донбассэнерго" (+2,72%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,64%).
Снизились в цене акции "Ценрэнерго" (-2,45%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" остался неизменным на уровне 1705,22 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 1,23% - до 429,58 пункта при объеме торгов 0,85 млн злотых (6,24 млн грн).
Тройку лидеров снижения составили бумаги "Овостара" (-2,65%), "Астарты" (-2,61%) и "Кернела" (-1,59%).
Выросли в цене только акции агрохолдинга ИМК (+4,58%).
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