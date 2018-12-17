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Депозитные ставки для физлиц 17.12.18
19:51 17.12.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 декабря 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|17.12.18
|14.12.18
|17.12.18
|14.12.18
|17.12.18
|14.12.18
|3 месяца
|14.88
|14.97
|2.45
|2.33
|1.29
|1.22
|6 месяцев
|15.69
|15.78
|3.18
|3.10
|1.82
|1.75
|9 месяцев
|15.69
|15.82
|3.31
|3.39
|2.26
|2.11
|12 месяцев
|15.99
|16.08
|3.89
|3.80
|2.57
|2.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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