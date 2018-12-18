Евро дорожает на новостях из Италии, рынок ждет заседаний ФРС, Банка Англии и японского ЦБ

Евро укрепляется относительно доллара США на торгах в понедельник, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные об инфляции в еврозоне за прошлый месяц.

Европейская валюта получила некоторую поддержку за счет информации о том, что итальянские политики достигли соглашения по новому проекту бюджета на 2019 год, отмечают эксперты.

Как сообщило новостное агентство ANSA, правительство Италии и депутаты от популистских партий договорились об изменении проекта бюджета на следующий год с уменьшением целевого показателя дефицита бюджета.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство страны смогло найти ресурсы, которые позволят снизить целевой показатель дефицита бюджета на 2019 год до 2,04% ВВП с первоначально объявленных 2,4% ВВП.

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов в понедельник до $1,1340 по сравнению с $1,1306 на закрытие предыдущей сессии.

Потребительские цены в еврозоне в ноябре текущего года выросли на 1,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в октябре и оказалась минимальной с мая. Предварительные данные зафиксировали повышение на 2%, и экономисты не ожидали пересмотра этой оценки.

Индекс ICE U.S. Dollar, оценивающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,3%.

Курс доллара относительно иены опустился до 113,24 иены против 113,39 иены по итогам предыдущей сессии, пара евро/иена торгуется на уровне 128,4 иены по сравнению с 128,2 иены в пятницу.

Курс фунта стерлингов к доллару поднялся до $1,2619 с $1,2583 на закрытие предыдущих торгов.

В центре внимания рынка на этой неделе заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Банка Англии и Банка Японии.

Инвесторы ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку по итогам заседания 18-19 декабря на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых - этот повышение станет четвертым в 2018 году. Ожидания повышения ставки американским Центробанком на 2019 год несколько ослабли после недавних заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как сигнал "голубиного" настроя ЦБ.

Двухдневное заседание Банка Японии завершается в четверг, Банк Англии опубликует свое решение относительно уровня ставки на ближайшее время также в четверг.