Общая стоимость активов НПФ Украины к концу III кв. возросла на 13,9% - Нацкомфинуслуг

Общая стоимость активов, сформированных негосударственными пенсионными фондами (НПФ) Украины, по состоянию на 30 сентября 2018 года составила 2,651 млрд грн, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичной датой 2017 года, сообщается на сайте Нацкомиссии по госрегулированию рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

По данным регулятора, общий доход, полученный от инвестирования пенсионных активов, вырос на 26,9% - до 1,667 млрд грн. Прибыль от инвестирования активов увеличилась на 31% до 1,355 млрд грн.

Сумма пенсионных взносов за девять месяцев сократилось на 0,4% - до 1,964 млрд грн. Основная часть (92,2%) пришлась на взносы от юрлиц - 1,810 млрд грн (+2,1%). Взносы от физлиц на 30,8 млн грн (+25,2%) до 153,1 млн грн.

За отчетный период количество заключенных пенсионных контрактов сократилось на 3,1% до 66,3 млн.

Общее количество членов НПФ увеличилось на 1% - до 848,8 тыс. человек.

Пенсионные выплаты выросли 9,8% - до 781,5 млн. грн. Количество участников, которые получили пенсионные выплаты, сократились на 3,8% - до 80,8 тыс. грн.

Расходы, которые возмещаются за счет пенсионных активов, выросли на 9,9% - до 311 млн грн.

Подавляющее большинство участников НПФ составляли лица в возрасте от 25 до 50 лет (60,4%). Лица возрастной группы от 50 до 60 лет составили 27,1%. Доля участников НПФ возрастной группы старше 60 лет составила 11,5%, возрастной группы до 25 лет - 1%.

По информации регулятора, средний размер одноразовой пенсионной выплаты на одного участника НПФ на 30 сентября 2018 года составил 7 тыс. грн (6,7 тыс. грн - на 30 сентября 2017 года), выплаты на определенный срок - 59,6 тыс. грн (44,1 тыс. грн - на ту же дату 2017 года).

По состоянию на 30 сентября 2018 года в Украине зарегистрировано 62 НПФ и 22 администратора НПФ.

