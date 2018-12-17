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Справочный курс гривни снизился на 5,95 коп. до 27,8863 грн
12:33 17.12.2018 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5,95 коп. до 27,8863 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривны на 5,07 коп. до 27,8268 UAH/USD.
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В пятницу, 14 декабря, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 6 131 млн гривен. Из них: overnight - 1 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку; кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 6 130 млн гривен на срок 77 дней 3 банкам по ставке 20,00%.
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