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Курсы валют по карточным операциям на 17.12.18
12:23 17.12.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 17 декабря 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.7500
|28.0899
|31.3000
|31.9489
|4.0000
|4.3000
|ОТП Банк
|27.7000
|27.9000
|31.4200
|31.6800
|Укрсоцбанк
|27.7000
|27.9500
|31.4500
|31.9000
|Ощадбанк
|27.7200
|28.1000
|31.2000
|32.0000
|2.6200
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.6500
|27.9400
|31.2500
|31.7500
|Укрэксимбанк
|27.7500
|28.1000
|31.1600
|32.2300
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7008
|28.1000
|31.5457
|31.9000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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