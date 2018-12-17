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НБУ продал 14 декабря банкам депозитные сертификаты на 22 479 млн гривен
12:09 17.12.2018 |
Национальный банк в пятницу, 14 декабря, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 22 479 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 49 банкам на сумму 12 658 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 39 банкам на сумму 9 821 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 13 декабря продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 997 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-ноябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 630,132 млрд гривен, что на 21,1% больше чем за январь-ноябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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В пятницу, 14 декабря, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 6 131 млн гривен. Из них: overnight - 1 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку; кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 6 130 млн гривен на срок 77 дней 3 банкам по ставке 20,00%.
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