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Цена золота стабильна 17 декабря в преддверии заседания ФРС США
10:26 17.12.2018 |
Стоимость золота мало меняется в понедельник в ожидании последнего в этом году заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,05 доллара, или на 0,08%, до 1240,35 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,1% - до 14,623 доллара за унцию.
Мировые инвесторы ждут заключительной в 2018 году встречи ФРС США 18-19 декабря, на которой будут озвучены прогнозы регулятора по росту ВВП и инфляции, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше.
В то же время интерес к золоту в качестве более надежного актива поддерживает волатильность на мировых фондовых рынках, которые снизились в пятницу на фоне статистики из Китая и Европы, не совпавшей с прогнозами аналитиков. Независимый консультант по товарам в INTL FCStone Эдвард Мейр (Edward Meir) сказал агентству Рейтер, что на мировых фондовых рынках может произойти резкий рост, если заявление ФРС будет мягче, чем ожидается, однако ралли быстро сойдет на нет с усилением опасений за перспективы роста мировой экономики.
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