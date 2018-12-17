13 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $4,9 млн до $277,7 млн

В четверг, 13 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 4,9 млн долларов по сравнению с 12 декабря до 277,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 21,8 млн долларов по сравнению с 12 декабря до 342,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 16 коп. в четверг понизился на 4 коп. до 27,82 UAH/USD.