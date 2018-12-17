Курс доллара мало меняется к мировым валютам 17 декабря в ожидании заседания ФРС США

Курс доллара почти не изменяется по отношению к большинству основных мировых валют в понедельник утром на фоне неопределенности перед двухдневным заседанием ФРС США, которое начнется уже во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.17 EET курс евро к доллару рос до 1,131 доллара за евро с 1,1302 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене при этом поднимался до 113,49 иены с 113,36 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 97,42 пункта. В пятницу индекс доллара достигал максимальной отметки более чем за 1,5 года в 97,71 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов находится заключительная в 2018 году встреча ФРС США 18-19 декабря. Рынки ждут, что регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. При этом все взгляды будут прикованы к прогнозам регулятора по росту ВВП и динамике инфляции в стране, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально регулятор планировал, что их будет три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше. Повышение ставки ФРС традиционно укрепляет курс доллара, при этом неопределенность сдерживает инвесторов в понедельник.

Определенное влияние на спрос на доллар оказывает возросшая волатильность на мировых фондовых рынках. В частности, в пятницу на биржах отмечались распродажи акций компаний на фоне статистики из Китая и Европы, не оправдавшей ожиданий аналитиков. "Привлекательность доллара возрастает в периоды рыночной нестабильности", - сказал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).