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Евро дешевеет 14 декабря на сигналах ослабления деловой активности в еврозоне
16:04 14.12.2018 |
Евро продолжает дешеветь в пятницу после выхода статданных, указавших на ослабление темпов роста деловой активности в экономике еврозоны.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1287 по сравнению с $1,1361 на закрытие предыдущей сессии.
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в декабре 2018 года снизился до 51,3 пункта по сравнению с ноябрьскими 52,7 пункта, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 52,8 пункта.
PMI сферы услуг в регионе уменьшился в текущем месяце до 51,4 пункта с 53,4 пункта в ноябре, показатель активности в обрабатывающей промышленности - также до 51,4 пункта с 51,8 пункта.
Падение деловой активности в еврозоне во многом вызвано протестами во Франции, из-за которых сводный PMI в стране опустился ниже отметки в 50 пунктов, указав на сокращение активности впервые с июня 2016 года.
В Германии этот индикатор упал до минимальных с декабря 2014 года 52,2 пункта.
Курс евро относительно иены опустился в пятницу до 128,23 иены по сравнению со 129,09 иены на закрытие предыдущей сессии.
Пара доллар/иена стабильна на уровне 113,6 иены.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет 5%.
Доллар дорожает относительно фунта стерлингов в пятницу. Британскому премьер-министру Терезе Мэй не удалось договориться с европейскими лидерами о смягчении позиции ЕС в отношении "страховочного решения" по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией. Именно этот вопрос является одним из основных препятствий для одобрения соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС британским парламентом.
Стоимость фунта опустилась до $1,2559 против $1,2643 накануне.
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