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Справочный курс гривни вырос на 5,07 коп. до 27,8268 грн
15:47 14.12.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 5,07 коп. до 27,8268 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни, на 7,75 коп. до 27,8775 UAH/USD.
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