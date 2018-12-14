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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям на 14.12.18

12:46 14.12.2018 |

Финансы

 

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 14 декабря 2018г.

 Курс валютUSD1USD1EUR1EUR1RUR10RUR10
 ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
ПриватБанк 27.7500 28.0899 31.3000 31.9489 4.0000 4.3000
ОТП Банк 27.7000 27.9000 31.4200 31.6800   
Укрсоцбанк 27.7000 27.9500 31.4500 31.9000   
Ощадбанк 27.7200 28.1000 31.2000 32.0000 2.6200 4.5000
Креди Агриколь Банк 27.6500 27.9400 31.2500 31.7500   
Укрэксимбанк 27.7500 28.1000 31.1600 32.2300   
Райффайзен Банк Аваль * 27.7008 28.1000 31.5457 31.9000   

* - данніе за 12.12.18

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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