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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 14.11.18
10:58 14.12.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|07.12
|17.2682
|-
|-
|-
|-
|-
|10.12
|18.0403
|17.7333
|11.12
|18.0482
|17.3730
|12.12
|17.8625
|17.4784
|13.12
|17.9128
|17.2656
|17.8000
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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