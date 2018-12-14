12 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $17,3 млн до $272,8 млн

В среду, 12 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 17,3 млн долларов по сравнению с 11 декабря до 272,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 12,4 млн долларов по сравнению с 11 декабря до 320,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 4 коп. в среду вырос на 16 коп. до 27,86 UAH/USD.