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12 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $17,3 млн до $272,8 млн
10:20 14.12.2018 |
В среду, 12 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 17,3 млн долларов по сравнению с 11 декабря до 272,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 12,4 млн долларов по сравнению с 11 декабря до 320,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 4 коп. в среду вырос на 16 коп. до 27,86 UAH/USD.
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