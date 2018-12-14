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НБУ сохранил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки 50%
Национальный банк сохранил требование к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 50%, до которого она была снижена в апреле 2017 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
Для поддержания стабильности валютного рынка Украины Национальный банк продлил действие требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 года до 6 февраля 2019 (включительно).
Продаже подлежат поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют, банковских металлов и в российских рублях.
Продажа будет осуществляться без поручения клиента и исключительно на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет.
Таким образом, действие данного требования продлено до вступления в силу закона "О валюте и валютных операциях", а также ряда нормативно-правовых актов Нацбанка, которые сформируют новую либеральную систему валютного регулирования.
С 7 февраля 2019 будет внедрен очередной этап валютных смягчений: дерегулирование инвестиций за границу, упрощение проведения трансграничных операций населения с валютой и покупки валюты на межбанковском рынке для клиентов банков и тому подобное.
Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года НБУ снизил лимит обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%, а в апреле 2017 с 65% до 50%.
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