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Золото дешевеет 14 декабря на неопределенности перед заседанием ФРС
08:27 14.12.2018 |
Цена на золото снижается в пятницу на фоне ожиданий инвесторами заседания ФРС США на следующей неделе и прогнозов регулятора по экономике страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2 доллара, или на 0,16%, до 1245,4 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,57% - до 14,77 доллара за унцию.
Внимание мировых инвесторов в пятницу переключилось на ожидание заключительной в текущем году встречи ФРС США 18-19 декабря. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор в четвертый раз за год повысит базовую ставку до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.
Основная неопределенность в заседании американского Федрезерва заключается в прогнозе регулятора по количеству повышений ставки в 2019 году. Прогнозы аналитиков по данному вопросу сильно расходятся - кто-то ожидает, что будет всего одно повышение вместо ранее запланированных трех, а кто-то по-прежнему ждет, что регулятор сохранит свои темпы ужесточения денежной политики. Повышение ставки ФРС традиционно укрепляет курс доллара, что, в свою очередь, оказывает давление на стоимость золота.
Старший рыночный стратег RJO Futures Фил Стрейбл (Phil Streible) сказал агентству Рейтер, что если заявление ФРС будет более мягким, чем ожидается, то курс доллара будет быстро снижаться, и это даст стоимости золоту возможность для ралли.
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