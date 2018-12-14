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Доллар незначительно изменяется 14 декабря к мировым валютам в ожидании заседания ФРС США
08:23 14.12.2018 |
Курс доллара слабо изменяется в пятницу утром по отношению к большинству основных мировых валют на фоне нарастающей неопределенности в отношении перспектив денежной политики ФРС США перед заседанием регулятора на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.17 EET курс евро к доллару снижался до 1,136 доллара за евро с 1,1361 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене при этом опускался до 113,47 иены с 113,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 97,11 пункта.
После прошедшего в четверг последнего в текущем году заседания ЕЦБ инвесторы переключили внимание на грядущую 18-19 декабря встречу ФРС США, которая также станет заключительной в 2018 году. Аналитики прогнозируют, что регулятор в четвертый раз за год повысит базовую ставку до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. При этом основная интрига для рынков заключается в прогнозе регулятора по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше. Повышение ставки ФРС традиционно укрепляет курс доллара.
"На рынке сильно расходятся мнения относительно количества повышений ставки ФРС в 2019 году. Трейдеры ждут от одного до четырех повышений", - сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets Майкл МакКарти (Michael McCarthy). Он добавил, что рынки также обратят внимание на пересмотр прогнозов ФРС по ВВП и инфляции. Эксперт предполагает, что курс доллара может укрепиться к иене и евро, если прогнозы ФРС по американской экономике будут оптимистичными.
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