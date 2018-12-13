Финансовые новости
- |
- 13.12.18
- |
- 18:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 13.12.18
16:48 13.12.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 декабря 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|13.12.18
|12.12.18
|13.12.18
|12.12.18
|13.12.18
|12.12.18
|3 месяца
|14.89
|14.80
|2.40
|2.26
|1.22
|1.22
|6 месяцев
|15.74
|15.64
|3.25
|3.10
|1.75
|1.75
|9 месяцев
|15.82
|15.82
|3.39
|3.39
|2.11
|2.11
|12 месяцев
|16.14
|15.99
|3.94
|3.80
|2.45
|2.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд в Нью-Йорке удовлетворил требования «Нафтогаза» на получение информации об активах «Газпрома» в Европе
|НБУ с 2019г будет регулировать уровень ликвидности 14-дневными депосертификатами и кредитами рефинансирования
|НБУ сохранил учетную ставку на 18%
|Начнется ли 15 декабря новая эскалация на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 13.12.18
|Morgan Stanley переведет операции по торговле акциями и валютой из Москвы в Лондон
|Рекордный урожай укрепил курс гривни
|Керченский кризис не повлиял на валютный рынок
|Евро стабилен 13 декабря в ожидании пресс-конференции Драги
|НБУ с 2019г будет регулировать уровень ликвидности 14-дневными депосертификатами и кредитами рефинансирования
Это интересно
|В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром
|Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
|В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей