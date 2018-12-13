Рекордный урожай укрепил курс гривни

Рекордный за все годы независимости Украины урожай обеспечил поступление валютной выручки от экспорта агропродукции, которое укрепило гривню.

Как заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, укреплению гривны с начала года примерно на 1% способствовали жесткая монетарная политика, сдержанная фискальная политика и экспорт агропродукции.

"Ситуация с урожаем, который мы собираем в этом году - мы имеем рекордный урожай за все годы независимости. По зерновым культурам это больше, чем 70 млн тонн, если учесть масличные культуры, то это больше, чем 100 млн тонн", - сообщил Чурий.

По его словам, тот курс гривны, который есть сегодня, является фундаментально оправданным.