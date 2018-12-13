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Керченский кризис не повлиял на валютный рынок
16:05 13.12.2018 |
НБУ не заметил сокращения притока валютной выручки в Украину из-за транспортной блокады Россией Керченского пролива.
«Мы не видим в последние недели, что ситуация на межбанке меняется, то есть мы не видим падения объемов валютной выручки. И мы это также обсуждали с металлургическими компаниями, и мы видим, что нет значительного эффекта», - сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.
Впрочем, он признал, что «есть трудности и они могут быть и в дальнейшем».
«Но, по последним сообщениям, судоходство восстановилось через Керченский пролив. К тому же ситуация достаточно не новая для украинских металлургов, поэтому они с лета начали переориентировать свои потоки через черноморские порты», - сказал Дмитрий Сологуб.
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