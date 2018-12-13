Евро стабилен 13 декабря в ожидании пресс-конференции Драги

Евро в четверг слабо меняется в паре с долларом США и большинством других валют после завершения заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и в ожидании выступления его председателя Марио Драги.

Фунт стерлингов перешел от снижения к росту на фоне проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

Евро к 15:05 EET 13 декабря стоил $1,1372 по сравнению с $1,1369 по итогам прошлой сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты увеличилась до 129,04 иены со 128,79 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара к японской нацвалюте поднялся со 113,29 до 113,47 иены.

ЕЦБ по итогам последнего в этом году заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями рынка.

По мнению валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, сложились положительные условия для укрепления евро, который последний месяц оставался в очень узком диапазоне.

Доходность гособлигаций Италии значительно снизилась после того, как правительство страны пошло на ряд уступок по вопросам бюджета.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг будет пытаться получить от своих коллег по ЕС уступки, которые позволили бы ей снять часть возражений парламентариев против сделки (прежде всего, по "ирландской страховке"). В частности, премьеру нужны заверения, что согласованный сторонами запрет на выход Северной Ирландии из таможенного союза с ЕС (даже если из него выйдет вся Британия) не будет вечным.

