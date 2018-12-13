Финансовые новости
- |
- 13.12.18
- |
- 14:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ продал 12 декабря банкам депозитные сертификаты на 5 213 млн гривен
13:05 13.12.2018 |
Национальный банк в среду, 12 декабря, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 213 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 31 банку на сумму 5 213 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 11 декабря продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 457 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-ноябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 630,132 млрд гривен, что на 21,1% больше чем за январь-ноябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Европарламент осудил строительство «Северный поток-2» и призвал к отмене проекта - резолюция
|Рост курса доллара на межбанке 12 декабря вызван резким увеличением гривневой массы
|Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк
|НБУ определил регламент работы СЭП и банковской системы в период новогодних праздников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы АТР выросли 13 декабря, Китай в плюсе в ожидании заседания руководства страны
|НБУ продал 12 декабря банкам депозитные сертификаты на 5 213 млн гривен
|12 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 3 700 млн гривен
|Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 2,39 млрд грн
|Справочный курс гривни снизился на 7,75 коп. до 27,8775 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 13.12.18
Это интересно
|Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
|В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей
|McLaren представил открытую версию суперкара 720S