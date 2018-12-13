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Справочный курс гривни снизился на 7,75 коп. до 27,8775 грн
12:48 13.12.2018 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 7,75 коп. до 27,8775 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 8,76 коп. до 27,8000 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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