11 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $5,4 млн до $255,5 млн

Во вторник, 11 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 5,4 млн долларов по сравнению с 10 декабря до 255,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 3,7 млн долларов по сравнению с 10 декабря до 308,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 8 коп. во вторник опустился на 4 коп. до 27,70 UAH/USD.