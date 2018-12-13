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11 декабря объем торгов долларом на межбанке увеличился на $5,4 млн до $255,5 млн
10:51 13.12.2018 |
Во вторник, 11 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 5,4 млн долларов по сравнению с 10 декабря до 255,5 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 3,7 млн долларов по сравнению с 10 декабря до 308,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 8 коп. во вторник опустился на 4 коп. до 27,70 UAH/USD.
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