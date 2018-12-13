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Золото незначительно дешевеет 13 декабря вслед за укреплением курса доллара
08:30 13.12.2018 |
Стоимость золота слабо снижается в четверг на фоне незначительного укрепления курса доллара по отношению к мировым валютам, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.42 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,05 доллара, или 0,08%, до 1249,6 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,01%, до 14,84 доллара за унцию.
Курс доллара остается одним из ключевых факторов для стоимости драгоценного металла. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,06%, до 97,1 пункта.
Дополнительное давление на спрос на золото в качестве более надежного актива оказывает укрепление рисковых настроений, о чем свидетельствует рост на биржах США в среду и на рынках Азии в течение текущих торгов. Поводом для оптимизма инвесторов служат сообщения в американских СМИ о том, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США.
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