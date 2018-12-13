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Суд оштрафовал первый в мире криптобанк на $2,3 млн
08:19 13.12.2018 |
Первый в мире криптовалютный банк выплатит 2,3 миллиона долларов по решению суда в рамках урегулирования обвинений в мошенничестве при привлечении средств в ходе ICO (процедуры первичного размещения токенов), сообщает издание Wall Street Journal.
"Согласно решению суда, AriseBank должен заплатить 2,3 миллиона долларов для урегулирования претензий", - пишет газета.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила 30 января 2018 года разрешение суда на заморозку 600 миллионов долларов, привлеченных криптовалютным банком AriseBank в рамках ICO. Замороженные средства являются частью суммы в 1 миллиард долларов, которые банк планировал привлечь в рамках первичного размещения.
Согласно жалобе регулятора, поданной в федеральный окружной суд Далласа 25 января, AriseBank якобы мошенничал при привлечении средств в ходе ICO. В частности, он заявил, что приобрел банк, входящий в систему страхования Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) США, что дает ему право предлагать клиентам счета, застрахованные FDIC, а также предоставляет этим клиентам возможность получить карту Visa с маркировкой AriseBank.
Кроме того, AriseBank якобы ложно позиционировал себя как первый децентрализованный банк, предлагающий разнообразные банковские услуги, а также заверял пользователей, что разработал приложение, которое автоматически осуществляет торговлю различными криптовалютами.
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