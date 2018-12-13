СМИ: за транзакциями на сотни тысяч биткоинов стоит Coinbase

На прошлой неделе в сети биткоина были зафиксированы транзакции на 199 000 BTC. Неизвестный крупный держатель монет осуществил три перевода по 66 000 BTC и через десятки адресов разместил порциями по 8 000 BTC. Ряд СМИ также сообщал, что объем перемещаемых средств достиг 856 000 BTC.

Так, неделю назад Youtube-канал «Копеечка в кошельке», который одним из первых заметил движения в сети, насчитал 74 адреса по 8 000 BTC.





Издание 8BTC обращает внимание на то, что 29 ноября американская криптовалютная компания Coinbase уведомила пользователей о начале запланированных инфраструктурных работ, связанных с перемещением средств во всех поддерживаемых блокчейнах.

Отметим, что все крупные транзакции действительно были произведены в период, обозначенный в сообщении компании.

Тем не менее не стоит забывать, что три адреса, с которых начались движения крупных сумм, получали переводы с единого адреса, принадлежащего OTC-платформе JuBTC, однако ее представители отказались комментировать ситуацию.