Финансовые новости
- |
- 12.12.18
- |
- 22:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
11 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 4 459 млн гривен
19:44 12.12.2018 |
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 4 459 млн гривен по ставке 20,00% годовых 3 банкам.
Как сообщали Українськi Новини, 10 декабря Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 4 459 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рост курса доллара на межбанке 12 декабря вызван резким увеличением гривневой массы
ТОП-НОВОСТИ
|Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк
|НБУ определил регламент работы СЭП и банковской системы в период новогодних праздников
|Гройсман распорядился продавать лес только через е-аукционы
|Палата представителей Конгресса США поддержала санкции в отношении «Северного потока-2»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рост курса доллара на межбанке 12 декабря вызван резким увеличением гривневой массы
|11 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 4 459 млн гривен
|НБУ продал 11 декабря банкам депозитные сертификаты на 5 457 млн гривен
|Индекс ПФТС в среду продолжил топтаться в «красной зоне»
|Американцы продали первый пул залогов НБУ за 130 млн грн
|Депозитные ставки для физлиц 12.12.18
|С нового года население сможет сдавать значительно поврежденные банкноты гривны в банки, - НБУ
Это интересно
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей
|McLaren представил открытую версию суперкара 720S
|Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии
|Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти