Финансовые новости
- |
- 12.12.18
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 12.12.18
16:56 12.12.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 декабря 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|11.12.18
|12.12.18
|11.12.18
|12.12.18
|11.12.18
|12.12.18
|3 месяца
|14.55
|14.80
|2.26
|2.26
|1.22
|1.22
|6 месяцев
|15.35
|15.64
|3.10
|3.10
|1.75
|1.75
|9 месяцев
|15.61
|15.82
|3.39
|3.39
|2.11
|2.11
|12 месяцев
|15.70
|15.99
|3.80
|3.80
|2.45
|2.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ определил регламент работы СЭП и банковской системы в период новогодних праздников
|Гройсман распорядился продавать лес только через е-аукционы
|Палата представителей Конгресса США поддержала санкции в отношении «Северного потока-2»
|Мощнее и универсальнее. Чем заменят захваченные россиянами катера «Бердянск» и «Никополь»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС в среду продолжил топтаться в «красной зоне»
|Американцы продали первый пул залогов НБУ за 130 млн грн
|Депозитные ставки для физлиц 12.12.18
|С нового года население сможет сдавать значительно поврежденные банкноты гривны в банки, - НБУ
|В киевском метро после длительного перерыва появились банкоматы
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.12.18
Это интересно
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей
|McLaren представил открытую версию суперкара 720S
|Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии
|Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти