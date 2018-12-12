С нового года население сможет сдавать значительно поврежденные банкноты гривны в банки, - НБУ

Значительно изношенные банкноты гривны от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка, будут принимать банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности НБУ.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.

Речь идет о значительно поврежденных банкнотах, которые потеряли платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами.

Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты.

Они будут паковать их с максимальным сохранением целостности и передавать в Национальный банк как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии / принятии банкнот для исследования.

Как сообщали Українські Новини, ранее значительно изношенные банкноты для проведения исследований принимали непосредственно региональные подразделения Национального банка.

Статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности Национального банка, имеют три банка - Ощадбанк, Приватбанк и "Райффайзен Банк Аваль".

Подразделения Национального банка сохранились в таких регионах - Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и Киеве.