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Справочный курс гривни снизился на 8,76 коп. до 27,8000 грн
12:30 12.12.2018 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 8,76 коп. до 27,8000 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 7,04 коп. до 27,7124 UAH/USD.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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