10 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $9,8 млн до $250,1 млн

В понедельник, 12 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 9,8 млн долларов по сравнению с 7 декабря до 250,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 3,4 млн долларов по сравнению с 7 декабря до 312,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 6 коп. в понедельник опустился на 8 коп. до 27,74 UAH/USD.