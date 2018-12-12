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10 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $9,8 млн до $250,1 млн
11:14 12.12.2018 |
В понедельник, 12 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 9,8 млн долларов по сравнению с 7 декабря до 250,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 3,4 млн долларов по сравнению с 7 декабря до 312,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 6 коп. в понедельник опустился на 8 коп. до 27,74 UAH/USD.
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