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Мнение: вероятность запуска биткоин-ETF не превышает 10%
09:44 12.12.2018 |
Специализирующийся на финансах юрист Джейк Червински убежден, что вероятность одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявки VanEck и SolidX на запуск биткоин-ETF составляет 10%.
В одном из своих твитов эксперт подчеркнул, что главным сдерживающим запуск ETF фактором являются рыночные манипуляции.
«У SEC есть множество сомнений, их достаточно для 18 вопросов из нескольких пунктов. Важнейший вопрос связан с рыночными манипуляциями», - отмечает юрист.
По мнению Червински, именно проблема манипуляций послужила причиной того, что SEC в июле этого года отклонила аналогичную заявку от братьев Уинклвоссов.
Еще одной проблемой юрист называет недостаточные полномочия Комиссии в контексте контроля над деятельностью бирж, на которых торгуются лежащие в основе ETF активы.
«Проблема SEC состоит в том, что ведомство не уполномочено контролировать криптовалютные биржи. Таким образом, оно не может заставить их предоставлять необходимую информацию, а также выявлять и привлекать к ответственности за манипуляции (такие как спуфинг и wash trading). Кроме того, SEC не может быть уверена, что сами биржи не вовлечены в мошенничество»
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