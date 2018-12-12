Отчет: ICO скорее мертвы, чем живы

В ноябре 2018 года первичные предложения монет (ICO) собрали $65 млн, отмечают аналитики Diar, ссылаясь на данные TokenData.

Для сравнения, в феврале ICO-стартапам удалось привлечь $2,6 млрд инвестиций. Собранная с начала года общая сумма составляет более $12,2 млрд.

По мнению аналитиков Diar, столь стремительный спад объемов сборов средств связан с обвалом на рынке, а также с растущими правовыми рисками.

На прошлой неделе глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон сказал, что ICO может быть эффективным способом привлечения инвестиций. Тем не менее, по его словам, законодательство о ценных бумагам никто не отменял, а значит его нормы действуют вне зависимости от степени инновационности методов привлечения капитала.