Стоимость золота незначительно изменяется 12 декабря в ожидании заседания ФРС США

Цена золота в среду утром демонстрирует незначительную динамику на фоне возрастающей неопределенности относительно дальнейшего курса денежной политики американского Федрезерва, заседание которого состоится на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.25 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повышалась на 1,1 доллара, или на 0,08%, до 1249,1 долларов за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,238% - до 14,707 доллара за унцию.

В среду инвесторы предпочитают не делать больших позиций по золоту в попытке оценить перспективы ужесточения денежной политики в США. Кроме того, важным фактором для стоимости золота является курс доллара, который незначительно изменяется по отношению к мировым валютам в ожидании заседания ФРС США на следующей неделе. "Курс доллара может опуститься на следующей неделе, если заявление ФРС будет более мягким, чем ожидается. Если это произойдет, это может привезти к резкому взлету цены на золото", - сказал агентству MarketWatch аналитик Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).

ФРС в текущем году повышала базовую ставку трижды, и еще одно повышение ожидается на следующем заседании регулятора 18-19 декабря. Относительно количества повышений в 2019 году есть некоторая неопределенность. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше. Повышение ставки ФРС традиционно укрепляет курс доллара.