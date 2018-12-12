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Доллар незначительно изменяется к мировым валютам 12 декабря после заявлений Трампа
07:56 12.12.2018 |
Курс доллара демонстрируют слабую динамику по отношению к большинству мировых валют в среду утром после новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно политики американского Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.06 EET курс евро к доллару рос до 1,1325 доллара за евро с 1,1317 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене при этом увеличивался до 113,47 иены со 113,38 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 97,41 пункта.
Участники торгов обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа в интервью агентству Рейтер, в котором он уже не в первый раз раскритиковал действия ФРС. По словам Трампа, повышение базовой ставки на заседании регулятора на следующей неделе было бы ошибкой. "Я думаю, это было бы глупо, но что я могу сказать?", - сказал Трамп. Президент США отметил, что ему нужна гибкость низких процентных ставок для поддержки экономики США в период торговой войны с Китаем. "Вы должны понимать, что проходят некоторые торговые сражения, и мы выигрываем. Но мне тоже нужно пространство", - добавил Трамп.
ФРС в текущем году повышала базовую ставку трижды, и еще одно повышение ожидается на следующем заседании регулятора 18-19 декабря. Относительно количества повышений в 2019 году есть некоторая неопределенность. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше. Повышение ставки ФРС традиционно укрепляет курс доллара.
"ФРС удавалось заниматься нормализацией денежной политики в течение пяти последних лет. Однако в следующем году, регулятор, вероятно, не сможет больше игнорировать экономическую турбулентность внутри страны и за ее пределами", - приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста по рынкам Mizuho Bank Дайсуке Каракама (Daisuke Karakama).
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