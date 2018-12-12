Денежная масса в Украине в ноябре сократилась на 1,3% - НБУ

Денежная масса в Украине в ноябре 2018 года сократилась на 1,3% - до 1 трлн 228,554 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена сокращением остатка по депозитам на 2% - до 876,304 млрд грн, тогда как объем наличных средств в обращении вне банков возрос на 1,3% - до 351,81 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы возрос на 1,6%.

НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в ноябре сократился на 2,1% - до 493,306 млрд грн, в иностранной - на 1,8%, до 382,998 млрд грн.

С начала года депозитный портфель банков показал нулевую динамику, при этом в нацвалюте возрос на 0,6% и в инвалюте сократился на 0,6%.

Доходность депозитных продуктов в нацвалюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,7 процентных пункта (п.п.) - до 14,3% годовых, в инвалюте снизилась на 0,2 п.п. - до 2% годовых.

В целом за январь-ноябрь 2018 года ставка по гривневым депозитам для бизнеса повысилась на 5,7 п.п., тогда как по валютным снизилась на 0,8 п.п.

Процентная ставка по депозитам для населения по итогам ноября выросла в нацвалюте на 0,4 п.п. - до 11,4% годовых, в инвалюте - на 0,1 п.п., до 2,5% годовых.

С начала текущего года ставка по депозитам для населения снизилась в нацвалюте на 0,9 п.п., инвалюте - на 0,8 п.п.

Кредитный портфель банков в ноябре возрос на 1,5% - до 1 трлн 122,849 млрд грн. В том числе объем кредитов в национальной валюте увеличился на 1,2% - до 626,374 млрд грн, иностранной - на 1,7%, до 496,474 млрд грн.

На горизонте 11 месяцев кредитный портфель банков возрос на 10,5%, в том числе в национальной валюте - на 9,9% и иностранной валюте - на 11,3%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце выросла на 0,2 п.п. - до 19,8% годовых, валютных снизилась на 0,4 п.п. - до 5% годовых.

В целом за 11 месяцев года стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне повысилась на 5,4 п.п., в инвалюте - снизилась на 2,5 п.п.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам ноября повысилась на 0,5 п.п. - до 33,1% годовых, в инвалюте снизилась на 0,3 п.п. - до 9,3% годовых.

С начала 2018 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте возросла на 3,9 п.п., в инвалюте снизилась на 0,5 п.п.

Денежная база в ноябре возросла на 1,8% - до 432,527 млрд грн. Рост за 11 месяцев составил 8,4%.

Чистые международные резервы в ноябре выросли на 20,3% - до $7,821 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования возросла на 2,7% - до 64,233 млрд грн.

В целом с начала 2018 года чистые валютные резервы возросли на 17,2%, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 6,4%.